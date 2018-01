Actionspiele: Mr. Mouth und Pop Up Darth Vader

Große Klappe, viel dahinter! Nämlich viel Spielspaß. Den verspricht Mr. Mouth Spielern ab 5 Jahren.

Ein Action-Spiel, das auch heute noch ohne Digitaltechnik auskommt: Mr. Mouth setzt stattdessen auf Batteriebetrieb und Mechanik. Oldschool? Nein, zeitlos.

Der titelgebende Mr. Mouth ist ein gefräßiger Frosch. Und der hat – wie alle Frösche – Appetit auf Fliegen.

Das quirlige Kerlchen sitzt in der Mitte des Spielfelds, dreht sich im Kreis und macht dabei seine große Klappe fortwährend auf und zu.

Nun ist Fingerspitzengefühl, Timing und eine Portion Glück gefragt. Jeder der zwei bis vier Mitspieler hat ein Katapult, auf das er Fliegen der eigenen Farbe lädt. Jeder versucht nun, möglichst viele eigene Fliegen ins Maul von Mr. Mouth zu schleudern.

Pro Fliege gibt es nur einen Versuch. Das Spiel endet, wenn alle ihre Fliegen verschossen haben. Es gewinnt natürlich derjenige Spieler, der am meisten getroffen hat.

Klingt simpel, macht aber einen Riesenspaß. Vor allem junge Spieler haben mit der Frosch-Action Freude.

Alter: ab 5 Jahren

Preis: 24,99 Euro

Hersteller: Tomy

Pop Up Darth Vader

Ebenfalls von Tomy ein Spiel, welches pünktlich zum Star Wars-Hype für Aufsehen sorgt: So lustig wie in „Pop Up Darth Vader“ hat man den schwarzen Bösewicht aus dem Krieg der Sterne noch nie gesehen.

Vader steckt in einem Fass, in das die Spieler Leuchtschwerter stecken. Es fragt sich nur, welches Schwert den Showdown auslöst …

Die Original-Sounds aus der Filmreihe sorgen bei Fans garantiert für Herzklopfen. Beim Start des Spiels ertönt beispielsweise der Marsch der Storm Troopers.

Wird ein Schwert in das Fass gesteckt, hört man das markante Geräusch der Lichtschwerter und Darth Vaders typisches, künstliches Atmen.

Irgendwann hat der finstere Lord genug von den Lichtschwertern und springt aus dem Fass.

Wer Darth Vader dazu bringt, hochzuhüpfen, hat gewonnen. Dann ist das aus dem Film bekannte Victory-Lied zu hören.

Einfaches Spielprinzip, doch dank des Star Wars-Feelings für Fans ein Muss!

Preis: 24,99 Euro

Alter: ab 4 Jahren

Hersteller: Tomy