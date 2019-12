Seifenblasen-Zauber bei der Neuauflage von Bubble Bobble (c) Taito



Die niedlichsten Drachen der Entertainment-Geschichte sind zurück: Bub und Bob, Protagonisten des Spielhallenklassikers „Bubble Booble“ von Taito.

„Bubble Bobble 4 Friends“ erscheint exklusiv für Nintendo Switch und lässt den Charme der alten Tage in neuem Gewand wieder aufleben. Diesmal dürfen bis zu vier Spieler kooperativ daddeln.

Fukio Mitsuji schrieb 1986 Spielegeschichte. Mit den Drachen Bub und Bob schuf er ebenso liebenswerte wie ungewöhnliche Spielehelden, welche die Herzen der Arcade-Daddler im Sturm eroberten.

Nach dem Erfolg in den Spielhallen folgten Portierungen auf diverse Spielecomputer und Konsolen.

Die Story des Originals

Die Freundinnen der Brüder Bubby und Bobby wurden vom bösen Baron Von Blubba entführt. Der Baron verwandelte die Brüder in Drachen. Statt Feuer speien Bub und Bob allerdings nur Seifenblasen.

Dennoch können sie sich mit Hilfe der Blasen gegen die Monster wehren, die sich ihnen in 99 Leveln in den Weg stellen. Im 100. Level kommt dann der Showdown: Es gilt, Baron Von Blubba zu besiegen und ihre Freundinnen zu retten.

Unterwegs sammeln die Blasendrachen Kuchen und Obst ein, die Spezialfähigkeiten oder Effekte freischalten.

Vier gewinnt

Zum Erfolgsrezept von „Bubble Bobble“ zählte, dass man zu zweit spielen konnte. Nicht gegeneinander, sondern als Team. Der Titel war eines der ersten Spiele mit kooperativem Zwei-Spieler-Modus.

An diesen Charme knüpft der Nintendo Switch-Exklusivtitel „Bubble Bobble 4 Friends“ an. Wenn geteilte Freude doppelte Freude ist, macht der Nachfolger des Taito-Klassikers gleich viermal so viel Spaß. Zumindest mathematisch, denn hier können vier Spieler gemeinsam zocken.

Die neue Rahmenhandlung

Eines Nachts wird das Kinderzimmer von einem wundersamen Licht erstrahlt. Jedes Objekt unter seinen Strahlen erwacht zum Leben. Darunter auch der Drache Bub, das beliebteste Spielzeug des Kindes.

Das weckt die Eifersucht des bösen Zauberers Baron von Blubba. Er fordert den freundlichen Drachen zum Kampf heraus.

Neu ist die modernisierte Grafik und das Skill-Upgrade-System EXTEND, welches zusätzliche Features freischaltet.

Original inklusive

Für Nostalgiker besonders aufregend: Der Original-Titel in 80er-Optik ist ebenfalls inklusive. So erhält man quasi zwei Spiele zum Preis von einem.

Die pixelige Grafik des Originals wirkt nur für Banausen veraltet. Retro-Gamer sagen dazu lieber: zeitlos.

Video