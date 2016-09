Bücher-Verlosung: Ritter Rost auf Kreuzfahrt

Ideale Lektüre für die Sommerferien: „Ritter Rost auf Kreuzfahrt – ein sommerliches Musical- und Mitmachbuch“.

Ob als Mittel gegen die Langeweile auf der Rückbank im Auto, als Bettlektüre nach einem sonnigen Outdoor-Abenteuer oder als Zeitvertreib an einem regnerischen Tag: Ritter Rost und seine Freunde sind ideale Weggefährten in der Ferienzeit.

Das Buch „Ritter Rost auf Kreuzfahrt“ bietet eine spannende Abenteuergeschichte zum Lesen oder Anhören, Songs und zusätzlich Reisespiele.

Im Schlauchboot aufs offene Meer

Endlich Sommer! Ritter Rost hat sich extra frei genommen, um mit Burgfräulein Bö und Drache Koks einen entspannten Tag am Strand zu verbringen.

Doch dann muss er erfahren, dass König Bleifuß überraschend alle seine Ritter einberuft. Das kann nur Arbeit bedeuten, ist sich Ritter Rost sicher.

Also flieht er kurz entschlossen mit seinen Freunden in einem Schlauchboot aufs offene Meer hinaus. Dort aber werden die drei von einem Sturm kräftig durchgeschüttelt.

Der Beginn eines turbulenten Abenteuers …

„Ritter Rost auf Kreuzfahrt“ ist der vierte Jahreszeiten-Band der Musical- und Mitmachbuch-Reihe von Autor Jörg Hilbert und Komponist Felix Janosa (Herbst: „Ritter Rost im Fabelwesenwald“, Winter: „Ritter Rost und der Yeti“, Frühling: „Ritter Rost und der goldene Käfer“).

Neben der Abenteuergeschichte enthält er eine CD mit neuen Feriensongs mit der für die Reihe typischen Ohrwurm-Garantie und jede Menge rostige Reisespiele und Anleitungen für Papierflieger und Wasserbomben.

Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Verlag: Carlsen

Verlosung

Wir verlosen:

3x je ein Exemplar von „Ritter Rost auf Kreuzfahrt – ein sommerliches Musical- und Mitmachbuch“

Die Gewinnspiel-Frage ist leicht zu beantworten, wenn man unseren Text oben gelesen hat:

Mit welchem Transportmittel stechen Ritter Rost und seine Freunde in See?

a) Kreuzfahrtschiff

b) Segel-Yacht

c) Schlauchboot

d) U-Boot

Teilnahme-Regeln

Der Wettbewerb beginnt am 23.7.2016 und endet am 13.8.2016

Mitspielen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und über eine reale Adresse in Deutschland verfügt.

Um den Preis im Rahmen der Verlosung gewinnen zu können, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten und die Antwort per E-Mail an die E-Mail Adresse verlosung [at] games4family.de („at“ bitte mit dem Symbol @ ersetzen) senden. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.