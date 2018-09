Bücher zum Schulstart

Ob Erstleser oder Fortgeschrittene: Auch in der digitalen Ära ist Lesen nicht out. In den ersten Schuljahren ist Lesen zudem eines der wichtigsten Unterrichtsziele. Diese Bücher sorgen für einen unterhaltsamen Start ins neue Schuljahr – und sind das Gegenteil von Pflichtlektüre.

LEGO Star Wars: Die letzten Jedi

Alter: 1. Lesestufe

Verlag: Dorling Kindersley (DK)

Große Buchstaben, einfache Sätze und viele Bilder – Die Reihe „Superleser!“ macht den Einstieg ins Lesen zum vergnüglichen Abenteuer.

Dazu trägt hier noch das Zusammenspiel von gleich zwei der beliebtesten Kinderthemen bei: LEGO und Star Wars. Diese Kombination ist bekannt für augenzwinkernden Humor und Action.

Dazu kommt, dass die LEGO-Umsetzungen des Star Wars-Universums die Story auf kindgerechte und witzige Weise neu interpretieren.

LEGO STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI bietet 48 Seiten voller cooler Science Fiction-Sachgeschichten für Erstleser und wendet sich an die 1. Lesestufe ab 6 Jahren.

Der Clou: Lebendig gewordene LEGO Minifiguren erzählen den Kino-Blockbuster „Star Wars – Die letzten Jedi“ auf äußerst eigenwillige Weise nach.

Zur Leseförderung setzt die Reihe auf lautgetreuen Wortschatz, kurze Absätze, klare Gliederung und extragroße Fibelschrift. Ein Quiz auf den letzten Seiten fragt das Gelesene ab. Ein Lesebändchen erleichtert das Lesen in Etappen nach eigenem Tempo.

Star Wars: Die letzten Jedi

Alter: 1. Lesestufe

Verlag: Dorling Kindersley (DK)

Ist das nicht das gleiche Buch wie oben? Nein, während LEGO STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI die Story mit kleinen Kultfiguren nacherzählt, macht der „Superleser!“-Band STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI die Original-Schauspieler zu den Protagonisten der Handlung.

Auch dieser Band wendet sich an die Erstleser ab der ersten Schulklasse und erleichtert den Einstieg mit kurzen Sätzen, altersgerechter Sprache, extragroßer Fibelschrift und vielen Illustrationen und Filmbildern.

Am Ende gibt es ein Quiz mit Fragen zum Science Fiction-Epos.

Auf 48 Seiten wird die moderne Geschichte vom ewigen Kampf Gut gegen Böse nacherzählt.

Die junge Rey sucht nach dem alten Jedi Luke Skywalker. Der hat sich auf eine einsame Insel zurückgezogen.

Seine Hilfe ist dringend nötig, denn der Widerstand gegen die Erste Ordnung braucht Unterstützung durch Jedi-Kräfte …

Käpt’n Sharky – Das Geheimnis der versunkenen Stadt

Alter: ab 5

Verlag: Coppenrath

Die Bücher über den kleinen Piraten Sharky waren so erfolgreich, dass der junge Seefahrer derzeit über die Kinoleinwände segelt.

Ein klassisches Abenteuer zum Lesen bietet dagegen KÄPT´N SHARK: DAS GEHEIMNIS DER VERSUNKENEN STADT.

Die Handlung:

Viele Meilen unter der Meeresoberfläche haben Käpt’n Sharky und sein Freund Michi die Überreste einer geheimnisvollen versunkenen Stadt entdeckt.

Ein Vulkanausbruch soll sie angeblich vor langer Zeit in die Tiefe gerissen haben – und mit ihr unermesslich wertvolle Schätze.

Klar, dass die beiden Piraten noch einmal dorthin zurückkehren wollen, um sich diese Schätze zu holen.

Die gleiche Idee hat allerdings auch Kapitän Ramirez. Sharky und Michi dürfen sein Unterseeboot ausleihen, um in die Tiefsee zu stechen.

Aber sind sie dort unten wirklich allein? Und ist Ramirez wirklich ein Team-Player?

Humorvolle und spannende Lektüre, die mit der Faszination des Piratentums spielt und dieses Flair mit der Atlantis-Sage kombiniert.

NEIN! NEIN ICH STEIG IN KEIN FREMDES AUTO EIN

Alter: ab 5

Verlag: Coppenrath

Schade, dass es solche Bücher geben muss. Allerdings: Gut, dass es dieses Buch gibt.

Es behandelt eines der größten Sorgenthemen aller Eltern: die Gefahr, wenn Fremde mit bösen Absichten Kinder ansprechen und deren Leichtgläubigkeit ausnutzen wollen.

Adressiert ist NEIN! NEIN! ICH STEIG IN KEIN FREMDES AUTO EIN an die Kinder selbst. Die Frage lautet: Wie reagiert man richtig? Wie erkennt man, ob jemand unehrlich ist? Darf ich misstrauisch sein? Darf ich unhöflich sein? Wie ziehe ich effektiv eine Grenze und schütze mich und andere?

Die Antwort auf diese wichtigen Frage gibt das Buch in Form einer bebilderten Geschichte.

Diese erzählt aus dem Alltag von Marie und ihrem kleinen Bruder Max. Die beiden sind auf dem Weg zum Kindergarten, doch dann geschieht etwas nicht alltägliches.

Sie werden von einem fremden Autofahrer angesprochen. Der ist sehr freundlich und Max findet das Auto toll. Doch Marie hat ein komisches Bauchgefühl …

Die Autorin Petra Lazik weiß wovon sie schreibt: Als ehemalige Kriminalhauptkommissarin hat sie gegen Erwachsene ermittelt, die sich an Kinder ran machen. Deshalb weiß Lazik auch, wie Kinder solchen Versuchen selbstbewusst einen Riegel vorschieben.