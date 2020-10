(Foto: Ravensburger)

Logik trainieren und gleichzeitig ein spannendes Abenteuer im mystischen alten Ägypten erleben: „Das Geheimnis der Lokik-Pyramide“

Während bei Videospielen aufwendige Hardware und eine Virtual Reality-Datenbrille vonnöten sind, um die „totale Immersion“ – also das Abtauchen in die digitale Fantasiewelt – zu erleben, gelingt es Ravensburger mit einem Mix aus klassischem Brettspiel, haptischem Spielzeug-Flair und dem Multimedia-Stift tiptoi, Kinder auf ein Abenteuer ins sagenumwobene Ägypten zu schicken.

In einer geheimnisvollen Pyramide gilt es, knifflige Rätsel zu lösen und mit einem Schatz belohnt zu werden.

Basteln, forschen, knobeln

Ein bis vier Spieler im Alter schlüpfen in die Rolle von jungen Forschern, welche die Rätsel des archaischen Bauwerks lösen wollen.

Die Altersempfehlung liegt bei 6 bis 10 Jahren. Vor dem Spiel steht Basteln an, denn die Spielzeug-Pyramide muss zunächst errichtet werden. Das geht erfreulicherweise deutlich leichter und schneller als in der Zeit der alten Ägypter …

Rätsel, Geheimgänge, Abkürzungen und Überraschungen warten auf die neugierigen Abenteurer.

Neben Wagemut ist auch Grips und Kombinationsgabe gefragt, denn das Geheimnis der Pyramide lässt sich nur lüften, wenn man zum Logik-Meister avanciert.

Vorsicht vor der Mumie!

IQ-Tests sind Erwachsenenkram. Doch verpackt in eine spannende Handlung haben Kinder Freude an Aufgabenstellungen wie diesen: Welches Symbol fehlt in der logischen Reihe? Welche Zahl ist gesucht? Und welche Form kommt am häufigsten vor?

Wer die Logik-Aufgaben löst, kommt der Grabkammer immer näher. Dort kommt es zum Showdown: Die tapferen Forscher haben die Chance, den großen Schatz zu bergen.

Doch Vorsicht ist geboten, denn hier haust eine Mumie. Noch kniffliger aber: Die letzte Aufgabe ist die schwerste aller Prüfungen. Nur wer einen klaren Kopf bewahrt und sich konzentriert, kann sie meistern.

Das tiptoi-Lernspiel „Das Geheimnis der Logik Pyramide“ fördert die Konzentration und logisches Denken, verpackt in ein unterhaltsames Abenteuer.

Kombiniert mit dem haptischen Erlebnis der Spielelemente, allen voran der Pyramide selbst, entsteht ein echtes Abenteuer, das zur Wiederkehr einlädt.