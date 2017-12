Seit mittlerweile acht Jahren zeichnet die games4family-Redaktion besonders empfehlenswerte Produkte aus, die sich durch Familienfreundlichkeit auszeichnen.

Der games4family Award ist ein authentisches Gütesiegel für von der Redaktion ausführliche getestete Medien und Produkte. Die Nähe zur Weihnachtszeit ist natürlich kein Zufall: Unser Preis für herausragend kinder- und familienfreundliche Produkte ist nicht zuletzt eine Orientierungshilfe für alle, die angesichts des riesigen Angebots der Hersteller genau das Richtige suchen.

Der games4family Award 2017 kürt erneut originelle Produkte aus verschiedenen Kategorien für Kinder jeden Alters. Sowohl aus der digitalen als auch aus der haptischen Welt – und natürlich auch Produkte, die beides verbinden.

Für die Vertrauenswürdigkeit des games4family Awards sorgt der Umstand, dass allein die Redaktion über Nominierungen und etwaige Preisvergaben entscheidet. Die Beurteilungen sind das Ergebnis ausführlicher Tests der Journalisten und der nicht minder kompetenten „Test-Kinder“ – sowie leidenschaftlicher Diskussionen in der Redaktion.

Diese Unabhängigkeit haben wir uns zur Verpflichtung gemacht, denn Transparenz und Glaubwürdigkeit stehen für uns bei einem so sensiblen Thema wie Kinderprodukten an erster Stelle.

Wir freuen uns sehr über die von Jahr zu Jahr wachsende Beliebtheit des games4family Awards als Gütesiegel unserer Redaktion. Was uns am meisten freut ist das Feedback der User. Denn sie bestärken uns darin, dass der games4family Award das Vertrauen verdient, das er genießt.

In diesem Sinne wollen wir in diesem Jahr vielen Dank sagen – und wünschen viel Spaß mit den Gewinnern!

Das sind die Gewinner des Jahres:

Kategorie KIDS APP

Gewinner: Notfall am Nordpol

Alter: ab 5

Plattform: iOS/Android

Publisher: Ploonymoon

Das Weihnachts-Detektivabenteuer NOTFALL AM NORDPOL ist wie ein interaktiver Adventskalender in 24 Kapitel aufgeteilt. in 24 Kapiteln wird eine spannende und lustige Geschichte rund um den Weihnachtsmann und seine Freunde erzählt.

Hoch im Norden liegt die Weihnachtszentrale. Das wichtigste Fest des Jahres steht kurz bevor, als ein raffinierter Dieb sein Unwesen treibt. Mitten in der Nacht stiehlt er den wichtigsten Schatz des Weihnachtsfests aus der Elfenwerkstatt und macht sich auf und davon.

Gemeinsam mit Flori dem Elf und Rudolph dem Rentier macht sich der Weihnachtsmann eilig auf die abenteuerliche Suche nach dem unbekannten Dieb.

Werden sie den Schatz noch rechtzeitig wiederfinden – oder muss Weihnachten dieses Jahr etwa ausfallen?

Begründung der Jury:

Animationen, Sounds, Musik, Mini-Rätsel, ein professioneller Sprecher und liebevolle Illustrationen hauchen der kindgerechten Weihnachtsgeschichte Leben ein. Das junge Entwicklerteam Ploonymoon Studios aus Augsburg hat sich auf die Entwicklung origineller familienfreundlicher Apps mit handgefertigten Illustrationen spezialisiert. Kinderfreundlich heißt hier auch: keine Werbung, keine In-App-Käufe.

Kategorie FAMILY GAME

Gewinner: Super Mario Odyssey

Alter: ab 6

Plattform: Switch

Publisher: Nintendo

Nintendos Kultfigur ist zurück. Super Mario geht bei seiner Odyssee auf eine abenteuerlichen Weltreise jenseits des Pilzkönigreichs. Es gilt, wertvolle Monde als Treibstoff für sein Luftschiff zu sammeln. Denn einmal mehr will er die Prinzessin Peach vor Bowser retten.

Begründung der Jury:

Überraschungen, Geheimnisse und ein abwechslungsreiches Gameplay, welches immer wieder neue Interaktionsmöglichkeiten mit der bunten Welt ermöglicht, sprechen Spieler aller Altersgruppen an. Der 2-Spieler-Modus macht den Titel zur generationenübergreifenden Familienunterhaltung.

KATEGORIE BAUSATZ

Gewinner: Roboter Arm Baukasten

Altersempfehlung: ab 12

Hersteller: Playtastic

Vertrieb: Pearl

Fünf Motoren, drei Kippgelenke, ein 360-Grad-Drehgelenk und ein Greifer mit LED-Leuchte sorgen für hohe Beweglichkeit und wecken spielerisch die Experimentierfreude. 139 Teile müssen zusammengesetzt werden, dann ist der eigene Robo-Arm fertig. Die detaillierte Anleitung sorgt dafür, dass die Motivation bleibt bis das Werk vollbracht ist. Ist der Bausatz nach zirka zweieinhalb Stunden vollendet, steuert man per Kabel-Fernbedienung den Roboter-Arm. Wie die großen Vorbilder erlaubt der Roboter-Arm die Rotation der Basis, Arm-, Ellenbogen- und Handgelenk-Bewegung und das Greifen.Der Robo-Arm kann Gegenstände von bis zu 100 Gramm greifen, heben, senken und ablegen.

Begründung der Jury:

Ob Transformers, BB-8, R2-D2: Roboter faszinieren Alt und Jung schon seit Dekaden. Mit diesem Baukasten wird diese Faszination genutzt, um Kindern spielend die Technik-Wunder von Morgen nahe zu bringen. Das Basteln und Experimentieren mit dem Roboter-Arm ist ein Spaß für große und kleine Roboter-Fans. Cool wie ein Industrie-Roboter weckt der Roboter-Arm schon auf den ersten Blick Neugier. Mehr als nur ein Spielzeug: Der Baukasten zeigt die mechanischen Grundlagen der Robotik am praktischen Beispiel anschaulich und aufregend. Dank LED-Leuchte kann der Robo auch eindrucksvoll im Dunklen arbeiten.

KATEGORIE ELEKTRONISCHES SPIELZEUG

Gewinner: tiptoi Spielwelt Polizei

Alter: 4-8

Hersteller: Ravensburger

Der tiptoi Stift erweckt Bücher zum Leben und macht aus Brettspielen interaktive Abenteuer. Die tiptoi Spielwelten machen Spielzeug-Kulissen lebendig. Das Herzstück des Sets SPIELWELT POLIZEI ist ein Revell Junior Kit Dienstfahrzeug, welches Cop-Azubis selbst zusammen bauen. Dazu kommen Spielfiguren, um auf moderne Art Räuber und Gendarm zu spielen. Ein Juweliergeschäft und eine Polizeistation sind ebenfalls dabei sowie diverse Accessoires wie Radarfalle, Handschellen, Verbrecherkartei und Dienstausweis. Mit diesen und anderen Zutaten lassen sich Polizeieinsätze nachspielen. Beispielsweise ein Einbruch im Juwelierladen, ein Gefängnisausbruch, Ausfahrten mit dem Streifenwagen, Festnahmen und das Sammeln und Analysieren von Spuren.

Begründung der Jury:

Dank des tiptoi Stiftes wird der Polizei-Alltag im Spiel lebendig. Authentische Geräusche, Sachwissen, Geschichten und Spiele lassen Kinder tief in das Geschehen eintauchen. Spiel und Lernen über das zeitlos faszinierende Thema gehen fließend ineinander über. Die Kinder können im freien Spiel genau das erfahren, was sie interessiert, indem sie das Spielelement antippen. So wird die Kreativität gefördert und die eigene Neugier gibt – im wahrsten Wortsinn – den Ton an. Eine separate kleine Steuerleiste erlaubt es, die kleineren Elemente auch unterwegs bespielen zu können, ohne die große Polizeiwache mitnehmen zu müssen.

Kategorie HEIM-KINO

Gewinner: Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott

Alter: keine Altersbeschränkung

Unsere Altersempfehlung: ab 5

Verleih: Universum

Nach dem Erfolg des ersten Kinofilms und der KIKA-Serie, eroberte Ritter Rost erneut die große Leinwand und später die Heimkinos. Auch auf der bequemen Wohnzimmer-Couch macht der rostige Ritter eine gute Figur. Na ja, sagen wir: eine unterhaltsame Figur. Die Handlung: Ritter Rosts Schaukampf zu Ehren der Ritter von Schrottland geht schief und stürzt das Königreich ins Chaos. Der König tobt und schickt die Ritter ins Exil. Schafft es der ungewöhnliche Held aus Blech, die Ehre seiner Freunde wieder herzustellen? Und kann Rost die Arbeit seines Vaters vollenden?

Begründung der Jury:

Ritter und Roboter zählen zu den Lieblingsthemen von Kindern. Ritter Rost kombiniert beide Kultthemen und garniert sie mit schrägem Humor. Das Ergebnis ist so erfrischend originell, dass auch Erwachsene gern mit gucken. Die Stimmen von Christoph Maria Herbst (Ritter Rost), Jella Haase (Burgfräulein Bö), Dustin Semmelrogge (Drache Koks), Tom Gerhardt (Feuerzangebruder Brenner) und vielen anderen, denen man die Spielfreude anhört, hauchen der Story leichtfüßiges Leben ein.

KATEGORIE HÖRBUCH

Gewinner: Lieblingsmärchen

Alter: ab 5

Verlag: cbj Audio

Zeitlose Perlen aus der Märchentruhe, neu erzählt für Kids von heute – so lautet das Motto der Lieblingsmärchen-Box. Vertreten sind die Gebrüder Grimm ebenso wie Hans Christian Andersen und Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Der Clou: Als Erzähler fungieren prominente Eltern mit charismatischen Stimmen. Anna Maria Mühe erzählt „Das Däumelinchen“ und weitere Märchen von Hans Christian Andersen, Christian Ulmen erzählt seine Version des „Struwwelpeter“, Nina Kunzendorf „Die kleine Meerjungfrau“,

Benno Fürmann ist „Sindbad, der Seefahrer“, Anna Thalbach erzählt „Die goldene Gans“ und „Die Gänsehirtin“ und Robert Stadlober „Peterchens Mondfahrt“.

Begründung der Jury:

Auf 6 CDs lesen die prominenten Stimmen ihre Lieblingsmärchen mit viel Herz und auf ihre ganz eigene Weise. Das Ergebnis ist ein ganz besonderer Märchenschatz, der eindrucksvoll zeigt, warum diese Geschichten die Zeiten überdauern.

KATEGORIE SAMMLERSTÜCK

Gewinner: LEGO Star Wars First Order Heavy Assault Walker

Alter: 9 bis 14

Hersteller: LEGO

Schon vor dem Kinostart von „Star Wars: Die letzten Jedi“ konnten LEGO-Fans ihrer Fantasie freien Lauf lassen, nun können sie Szenen aus dem Film nachspielen – oder das Drehbuch kreativ ändern. Der LEGO Star Wars First Order Heavy Assault Walker spielte in einer Schlüsselszene des Films eine gewichtige Rolle. Die LEGO-Version verfügt über bewegliche Beine und einen beweglichen Kopf nebst aufklappbarem Minifiguren-Cockpit, federunterstützten Shootern sowie aufklappbaren Vorratsfächern an den Seiten. Zum Set gehören außerdem fünf Minifiguren, darunter Poe Dameron und Rey.

Begründung der Jury:

Detailverliebt und imposant transportiert das LEGO Star Wars-Set die Faszination der Filmreihe ins Spielzimmer – oder in die Sammler-Vitrine.

KATEGORIE SPIELERISCH LERNEN

Gewinner: Mein interaktiver Junior Globus

Alter: 4 bis 7

Spieler: 1-4

Verlag: Ravensburger

Der Globus wird mit Hilfe des tiptoi Stiftes lebendig und lädt junge Globetrotter zur interaktiven Weltreise ein. Dort wo der Stift landet, erfährt man Wissenswertes über die Region. Neben geografischen Informationen erzählt der Stift auch über die hiesige Flora und Fauna, Kultur und Bauwerke. Geräusche, Lieder und Dialoge stellen die Länder und Kontinente vor. Such- und Quizspiele in drei Schwierigkeitsgraden sorgen für zusätzlichen Spaß und vertiefen das Wissen.

Begründung der Jury:

Ravensburger hat 2017 gleich zweimal den games4family Award erhalten. Beide Gewinner-Produkte arbeiten mit dem tiptoi-Stift und kombinieren Spiel und Wissensvermittlung. Wohin die Reise geht, bestimmt allein die Neugier des Kindes. So ist sicher, dass die Motivation dauerhaft bleibt. Am meisten Spaß machen die Entdeckungsreisen gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern.

