Grüner wird´s nicht – FIFA 19

Jahr für Jahr erscheint ein neuer Teil der FIFA-Reihe. Und Jahr für Jahr versuchen die Macher der populären Fußball-Simulation, die Faszination, Action und Dramatik des Rasensports noch realer und greifbarer erlebbar zu machen.

FIFA 19 ist da keine Ausnahme. Mit einer Grafik auf höchstem Niveau sieht das Geschehen auf dem Grün so täuschend echt aus, dass man keine VR-Brille braucht, um die totale Immersion zu erleben. Der Spieler ist ein Kicker. Und jedes Match spannend wie ein Champion´s League-Finale.

Das liegt nicht nur an der Top-Grafik, sondern auch am Gameplay. Die Animationen und die K.I. sorgen für Realismus, ebenso technische Features wie das neue Active Touch-System. Es ermöglicht unter anderem eine engere Ballführung.

Ebenfalls innovativ: eine Vielzahl neuer First-Touch-Tools, wie verdeckte Ballannahmen, Flickup-Volleys oder fähigkeitsspezifische Animationen.

Die Dynamischen Taktiken sorgen für umfangreichere und leichter abrufbare Strategien. Das bedeutet umfangreiche Anpassungsoptionen vor jedem Spiel und zusätzliche Optionen für dynamische Änderungen in der laufenden Partie, angepasst an den Verlauf. Abrufbar sind diese offensiveren oder defensiveren Varianten in Echtzeit mit dem Steuerkreuz.

Die 50/50-Battles ermöglichen einen fähigkeitsbasierteren Kampf um den Ball. Eine Mischung aus der Reaktionsschnelligkeit des Spielers und den Werten der Kicker entscheidet darüber, wer freie Bälle erobern kann. Dank erhöhter Mitspieler-Intelligenz und noch besserer Raumübersicht ist jeder Zweikampf im Duell um den Ballbesitz packender als in älteren Teilen der FIFA-Reihe.

Das Abschlusstiming gibt den Spielern mehr Kontrolle beim Torabschluss, und die weiterentwickelte Real Player Motion Technology bringt authentischere Animationen und bildet die Spielerpersönlichkeiten realitätsnäher ab.

Diverse Spielmodi

Gespielt werden kann gegen die K.I. oder online gegen reale Spieler.

FIFA 19 bietet erneut den Storymodus „The Journey“. In der Rolle des jungen Talents Alex Hunter oder zwei alternativen Kickern versucht man, in der UEFA Champions League für Furore zu sorgen.

Ein weiterer beliebter Spielmodus: „Ultimate Team“ erlaubt dem Spieler, seine Traum-Mannschaft aus Tausenden von Spielern zusammenzustellen.

Fazit

Die offiziellen Kader der internationalen Clubs, die Reaktionen der Fans, die bekannten Stadien, Kommentare in Echtzeit, detailverliebte Animationen und Grafik auf dem Stand der Technik: Bei FIFA 19 ist man mittendrin statt nur dabei. Echte Königsklasse im Bereich Sportsimulation!