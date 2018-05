Historische Tage auf Schloss Scherneck – Verlosung

Einmal im Jahr lädt das Schloss Scherneck in Bayern zur Zeitreise in die goldene Ära der Ritter und Burgfräulein. Bei den 7. Historischen Tagen auf Schloss Scherneck nahe Augsburg erleben Jung und Alt die Faszination der sagenumwobenen Phase der Geschichte.

Von 19. bis 21. Mai treffen Besucher auf Lagernde, Schauhandwerker, Händler, Musiker und natürlich auch Ritter und Hofdamen. Zuschauer sind hier mittendrin statt nur dabei.

Mit Liebe zum Detail und Authentizität entsteht so die perfekte Illusion, eine Ritterburg in der guten alten Zeit zu besuchen. Historische Instrumente und Werkzeuge, Märchen, Possen, Mitteralterumzug, Reptilienschau und Schwertkämpfe lassen die Wirklichkeit verschwimmen.

„Die Pforten in die Anderswelt öffnen sich mit den jakobitischen Highländern und den Rotröcken der Krone auf Schloss Scherneck bei Augsburg auf dem historischen Markt mit Blick über die Lechebene bis in die späten Abendstunden“ – so vollmundig kündigen die Veranstalter den Event an. Wer schon einmal da war weiß, dass das nicht zu viel versprochen ist.

Für Familien ist viel geboten. Unter anderem Kinder-Ritterturnier, Ponyreiten, Kinderschminken und Fahrten auf dem handgetriebenen Karussell.

Den originalgetreuen Soundtrack zu diesem Erlebnis liefern Trollfaust, Tanderadei und Heydenay. Auch kulinarisch reisen die Gäste in die Vergangenheit.

HISTORISCHE TAGE AUF SCHLOSS SCHERNECK

19./20.5. (Samstag/Sonntag): 11-24 Uhr

21.5. (Pfingstmonntag): 10- 20 Uhr

