Hörbuch-Tipps – von der Schule über die Tiefsee bis ins Universum

Hurra, ich bin ein Schulkind!

„Mein Hörbuch zum Schulanfang“ lautet der Untertitel dieses Muntermachers für den Schulstart.

Auf positive und humorvolle Weise beantwortet die CD die Fragen, die Kinder in diesem Lebensabschnitt am meisten interessieren:

Wie wird der erste Schultag? Was passiert auf dem Schulhof? Wie sieht eine Schule von innen aus? Wer hilft mir, wenn ich etwas wissen will?

Gedichte und Hörspielszenen sowie Lieder erklären den Wissbegierigen 40 Minuten lang fröhlich, auf was sie sich freuen dürfen.

Unter anderem:

Wie ich mir die Schule vorstelle . Der Weg zur Schule . Nichts gelesen, nichts geschrieben . Buchstabensuppe . Zwei Erstklässler stellen sich vor.

Kuschelflosse: Der knifflige Schlürfofanten-Fall

Eines Tages steht ein großes Geschenk vor Kuschelflosses Haustür. Darin: Ein Schlürfofant!

„Schlürfi“ ist richtig lieb. Aber er hat einen riesigen Appetit. Deshalb saugt er selbst Herrn Kofferfischs stinkige Socken sofort in seinen Rüssel ein.

Eins ist bald klar: In Fischhausen kann Schlürfi unmöglich bleiben.

Deshalb machen sich Kuschelflosse und seine Freunde kurzerhand auf, um Schlürfis Eltern zu finden …

Ralf Schmitz verleiht der schrillen Story mit seinem irrwitzigen Humor, den man aus dem Fernsehen und Kino kennt, Leben.

Das Ein-Mann-Hörspiel mit Musik bietet 2 CDs lang verrückte Unterhaltung für alle, die es gern etwas schräg mögen.

Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Tiere

Kaum zu glauben, aber der Drache Kokosnuss feiert nun bereits seinen 15. Geburtstag!

Nicht etwa in dieser Geschichte, sondern in der Wirklichkeit: Seit 15 Jahren und 25 Bänden unterhält der kleine Held seine Fangemeinde.

Mittlerweile ist die beachtlich groß geworden: Die Bücher von Ingo Siegner wurden in 23 Sprachen übersetzt, acht Millionen Exemplare verkauft und dazu zwei Millionen in Hörbuch-Form.

Geehrt wurde diese Erfolgs-Story unter anderem mit fünf Goldenen Schallplatten.

Die Geschichte des 25. Abenteuers: Feuerdrache Kokosnuss und Fressdrache Oskar vermissen ihre Freundin Matilda!

Das Stachelschwein ist nämlich wegen eines Schüleraustauschs nach Afrika gereist.

In einem Brief berichtet Matilda, dass sie noch alle großen Tiere Afrikas interviewen will.

Auweia, denken Kokosnuss und Oskar – das könnte gefährlich werden, so ganz allein Löwe, Nashorn, Büffel & Co. zu begegnen.

Sie reisen nach Afrika, um ihrer Freundin beizustehen. Dass es dort ebenso spannend wie lustig wird, dürfen die kleinen Fans der schrillen Helden zu recht erwarten!

Star Wars: Das Erwachen der Macht

Der Imperator und Darth Vader sind tot, doch die dunkle Seite der Macht existiert noch immer in den Schatten der Galaxis…

Mit diesem Einstieg feierte „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ das Comeback eines der größten Kino-Erfolge der Geschichte.

Der siebte Teil der Sternen-Saga als MP3-Marathon bietet Kopfkino pur und stellt einen idealen Einstieg vor dem Kinostart der Fortsetzung dar.

Autor Alan Dean Foster hat den Roman zum Film „Das Erwachen der Macht“ geschrieben und aus den kurzen Kinostunden ein längeres literarisches Epos gemacht, das Leser und Hörer noch tiefer ins Star Wars-Universum eintauchen lässt.

Zu den alten Bekannten zählen Prinzessin Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 und Luke Skywalker. Neu dazu kamen Charaktere wie Rey, Poe Dameron und Finn, der desertierte Sturmtruppler.

Gelesen wird die Story von Stefan Günther, der Synchronstimme von „Finn“.

Doch Vorsicht: Für kleine Hörer ist die Story noch zu aufregend. Der Film erhielt damals eine FSK-Einstufung ab 12 Jahren. Und dieses Mindestalter empfehlen wir auch für die Hörbuchversion.

Nicht nur wegen der Action-Szenen, sondern auch aufgrund der Komplexität der Geschichte, die in der fast 11 Stunden langen MP3-Audioversion noch deutlicher wird als in der Verfilmung.

Wie kommen die Löcher in den Käse?

Schon der Titel des Hörbuchs stellt eine gute Frage. Und es ist nur eine von vielen!

Ebenfalls beantwortet wird unter anderem:

Warum können Flugzeuge fliegen?

Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?

Wie kommen die Löcher in den Käse?

Wie entstehen Blitz und Donner?

Warum hat der Regenwurm keine Füße?

Kann man im Handstand essen und trinken?

Lehrreich und kindgerecht trifft hier Wissensvermittlung auf 53 Minuten Hörspass, denn die Fragen werden in Form von Geschichten beantwortet.

Altersempfehlung: ab 5 Jahren