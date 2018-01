Kindliche Neugier: Alle Wege führen nach Rom

Nicht nur Feuerwehrmann, Polizist, Ritter, Prinzessin, Cowboy und Astronaut stehen zeitlos hoch im Kurs kindlicher Neugier, sondern auch die Römer-Zeit. Ob in Comics, Büchern, Hörspielen oder als Spielzeug: Römer sind und bleiben faszinierend für Kids.

Die Zeitdetektive

Gleich zwei faszinierende Kinder-Themen kombiniert die Hörspiel-Reihe „Die Zeitdetektive“, die bei Ravensburger auch in Buchform erhältlich ist: Detektivischen Spürsinn und Reisen in die spannende Weltgeschichte.

Autor Fabian Lenk ist Journalist beim Weser Kurier und schreibt zudem Kinder- und Jugendbücher.

Julian, Kim und Leon reisen auf den Spuren von Verbrechern durch die Zeit. Doch die Zeitreisen sind nicht nur spannend, sondern auch gefährlich.

Da darf natürlich auch die Römerzeit nicht fehlen. Ganz im Gegenteil: Diverse Krimi-Abenteuer des Detektiv-Trios widmen sich dieser glanzvollen und bewegten Epoche. Nebenbei lernen die Hörer natürlich auch geschichtliche Fakten. Dafür sorgt nicht nur die Handlung, sondern auch historische Informationen und ein Glossar im Booklet.

Folge 16 beispielsweise heißt „Die Falle im Teutoburger Wald„. Sie spielt im Jahre 9 nach Christus. Eine Hauptrolle spielt der Germane Arminius. Denn die Frage lautet: Wie gelang es ihm, den rönischen Statthalter Varus und seine Legionen zu besiegen?

Die Folge 23, „Hannibal, Herr der Elefanten„, spielt im Jahre 218 vor Christus in den Alpen. Der Karthager Hannibal hat sich großes vorgenommen: das übermächtige Rom zu unterwerfen …

Auch Folge 27 widmet sich den Römern: „Geheime Zeichen in Pompeji“ spielt 80 vor Christus. In der neuen römischen Kolonie Pompeji ist eine Verschwörung im Gange …

Es gibt zudem eine Sammelbox mit drei Rom-Krimis: „Die Zeitdetektive im alten Rom“ enthält „Der rote Rächer“, „Die Brandstifter von Rom“ und „Das Feuer des Druiden“.

Allen gemeinsam: Die charismatische Stimme vom TV- und Theater-Schauspieler Stephan Schad haucht den Stories Leben ein.

Die Römerzeit bei Playmobil

Zeitreise im Playmobil-Format: Zwei Serien mit historischen Settings widmen sich der Antike.

Beide sind perfekt kombinierbar, denn auch in der historischen Wirklichkeit gab es Berührungspunkte beider Reiche.

Die Rede ist von den Römern und den Ägyptern. Die einen faszinieren mit ihren imposanten Bauwerken, den Pyramiden, mit den Mumien und den geheimnisvollen Hieroglyphen-Zeichen.

Bis heute ranken sich daher um die alten Ägypter Mythen und Legenden.

Das antike Rom mit seinen mächtigen Herrschern und starken Legionären fasziniert Kinder wie Erwachsene ebenfalls bis heute.

Nicht nur die Herrscher Cäsar und Kleopatra können in der Spielzeugwelt aufeinander treffen, sondern diverse Spielsets.

Unter anderem die majestätische Pyramide des Pharao, die römische Galeere, die Ägypter mit Feuerballiste, das Grabräuber-Lager, ein römischer Angriffstrupp und die Sphinx.

Für die historischen Spielthemen recherchieren die Playmobil-Entwickler akribisch Details, um Authentizität zu gewährleisten. Bestes Beispiel: die Römische Galeere. Unseren ausführlichen Test lesen Sie hier.

Asterix und Obelix

Sie tragen seit Jahrzehnten zum Interesse an der Römerzeit bei, obwohl sie keine sind.

Ganz im Gegenteil, wie Comic-Fans wissen: Asterix und Obelix sind als belagerte Gallier Gegner des römischen Reichs.

Doch was wären die Helden ohne die Antihelden?

Das ist auch im jüngsten Band mit der Nummer 37 nicht anders: Der kleine und der dicke – pardon: große – Gallier reisen diesmal sogar in die Heimat der Römer.

Die italienische Halbinsel ist zu Obelix Verwunderung bei weitem nicht ganz von den Römern besetzt. Ähnlich wie in Gallien gibt es auch in Italien Regionen, die Widerstand leisten, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Doch Cäsar träumt von einem vereinten Italien unter römischer Führung. Höchste Zeit also für die beiden Helden, sich direkt in die Höhle des Löwen zu begeben …

„Asterix in Italien“ erzählt – wie das Covermotiv verrät – unter anderem von einem Wagenrennen von geradezu historischer Tragweite.

Die geistigen Väter René Goscinny und Albert Uderzo sind nicht mehr beteiligt. Goscinny verstarb bereits 1977. Für frischen Wind sorgen stattdessen Jean-Yves Ferri‎ Didier Conrad.

Das neue Gespann würzt auch im neuesten Band die gewohnte Slapstick-Action mit Anspielungen auf die moderne Gesellschaft.

Papo Römer

Spielzeug und Sammlerstück zugleich: Mit Liebe zum Detail gestaltet ist diese Römer-Figur von Papo für Kinder ebenso interessant wie für Sammler.

Darauf ist man bei dem französischen Hersteller zu recht stolz: „Unsere Figuren sind handbemalt. Adäquate Posen, Respekt vor der Morphologie und und eine naturgetreue Nachbildung charakteristischer Merkmale – nichts bleibt dem Zufall überlassen.“

Ausgerüstet mit einem Schwert ist dieser römische Krieger einer von 6.000 Männern, die eine Legion bildeten.

Ein Legionär konnte über 25 Kilometer pro Tag zurücklegen, um die Grenzen des Imperiums zu erreichen, über ein Territorium zu wachen oder in eine Schlacht zu ziehen.

„Gemeinsam bildeten diese Männer die stärkste Armee ihrer Zeit“, so die historisch bewanderten Experten bei Papo.

Wieso Weshalb Warum? Bei den Römern

Eine Stunde Kopfkino mit Musik, eine spannende Story, filmreife Sounds und authentische Klänge sowie packende Wissensvermittlung für Neugierige ab 4 Jahren bietet das Wieso Weshalb Warum?-Hörspiel „Bei den Römern“.

Die Marke Wieso? Weshalb? Warum? will Kinder spielerisch die Welt entdecken lassen. Unter dem Motto: „Ich bin ganz Ohr.“

Julia, Marcus und Sonja spielen im Garten römische Wagenrennen nach. Doch dann geschieht etwas äußerst seltsames.

Die drei finden sich plötzlich in Rom wieder. Aber nicht in der Touristenstadt in Italien, sondern im alten Rom. Und dort inmitten des imposanten Circus Maximus, der seinem Namen alle Ehre macht …

Dort treffen die Kinder den Römerjungen Quintus. Er wird zum Tourguide bei dem akustischen Spaziergang durch Rom.

Gemeinsam mit den Protagonisten erleben die jungen Hörer ein actiongeladenes Wagenrennen im Circus Maximus.

Doch wie lebten eigentlich die Legionäre? Ein Zusammentreffen klärt auch diese Frage, die Kinder interessiert: Sie lernen Quintus‘ Vater kennen, einen römischen Legionär.

Quintus zeigt den Zeitreisenden, wie die alten Römer wohnten, was sie gerne gegessen haben und wie sie ihre Freizeit verbrachten.

Alles sehr spannend, aber irgendwann kommt eine wichtigere Frage auf: Wie können Julia, Marcus und Sonja nach Hause zurückkehren? Das verraten wir natürlich an dieser Stelle nicht.

Das Hörbuch gibt es bei Jumbo, als Buch ist die Geschichte bei Ravensburger erhältlich.