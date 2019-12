Smarte Idee: Interaction

Brettspiel trifft smarte Innovation: Bei Interaction wird klassische Familienunterhaltung mit Tablet oder Handy zu zeitgemäßem Spielspaß. (Foto: Rudy Games)

Wie viele unterhaltsame Ideen kann man in ein Spiel stecken? Interaction gibt die Antwort. Smartphone- und Tablet-App, Brettspiel, Quiz, Pantomime, Würfelspiel, Puzzle und vieles mehr sind hier kombiniert zu einem Spieleabend für Groß und Klein.

Die Zutaten für das Erfolgsrezept funktionieren: Das Partyspiel für Familie und Freunde ist ein generationenübergreifender Spaß.

Das gute alte Brettspiel hat noch lange nicht ausgedient. Zumindest nicht, wenn man es clever kombiniert mit moderner Technik. Interaction von Rudy Games kombiniert raffiniert den zeitlosen Charme der Brettspiel-Klassiker mit einer App für Smartphone und Tablet.

Mischen Possible!

Dank der kostenlosen App ist der Spielspaß und die Fülle an Spielideen nahezu unendlich. (Foto: Rudy Games)

Der Kern des Gameplays von Interaction ist ein klassisches Brettspiel-Setting: Es gilt, mit seiner Spielfigur per Würfel die Felder immer weiter vorzurücken, bis der erste die Ziellinie überschreitet und gewinnt.

Klingt erstmal nicht anders als „Mensch ärgere dich nicht“ und zahllose andere Klassiker. Den Unterschied macht die App, welche auf Tablet oder Smartphone installiert wird und als Moderator und zusätzliches Spielgerät durch das Geschehen führt.

Die Spielfelder, auf denen man vorrückt, tragen verschiedene Symbole, welche bestimmte Aufgabengebiete darstellen. So gilt es mal, eine Schätz- oder Quizfrage zu beantworten, mal müssen sich zwei Spieler in einer sportlichen Disziplin duellieren.

Bei anderen Aufgaben gilt es, schauspielerisch oder malerisch einen Begriff darzustellen, welchen die Gegner erraten sollen. Oder ihn wortgewandt zu beschreiben ohne den gesuchten Begriff direkt auszusprechen.

Andere Missionen müssen direkt auf dem Handy oder Smartphone absolviert werden. Beispielsweise in Minispielen, bei denen man zu zweit gegeneinander antritt oder beim Lösen eines Puzzles.

Spannend bis zum Schluss

Die Bereiche lauten: Wissen, Kreativität, Action, Social und Games. Durch diese Vielfalt ist gewährleistet, dass es völlig offen bleibt, welche Talente am Ende das Rennen machen.

Zubehör wie der mitgelieferte Hacky Sack und ein interaktiver Zeichenstift geben bereits auf den ersten Blick Hinweise auf die Vielfalt der Spielideen. Alle Ideen aufzuzählen, die in Interaction stecken, würde diesen Text nahezu endlos lang machen.

Zusätzliche Spielkarten sorgen für noch mehr Spannung, denn mit diesen lassen sich die Aufgaben beispielsweise erschweren oder leichter machen.

Für jedes Alter individuell angepasst

Die smarte Ergänzung des Spielablaufs durch die mobile Digitaltechnik hat einen weiteren Vorteil: Zu Beginn werden die Spieler nach ihrem Alter und Namen gefragt.

So weiß die App nicht nur, welcher Spieler gerade dran ist, sondern passt die Schwierigkeit der Fragen und Aufgaben automatisch an das jeweilige Alter des Spielers an, der gerade dran ist.

Dieses sinnvolle Feature hat uns besonders beeindruckt, denn es ist der Schlüssel zu einem harmonischen Spieleabend für generationenübergreifendes und im besten Sinne verrücktes Entertainment.

Fazit

Wie einzigartig die originelle Spielidee ist und wie gut sie generationenübergreifend fasziniert, konnten wir bei unseren Testspielen mit Testern jeden Alters überdeutlich feststellen

Interaction ist ein abwechslungsreiches und turbulentes Allheilmittel gegen Langeweile, welches Jung und Alt gleichermaßen fesselt.

Alter: ab 8 Jahren

Spieler: 2-9

Zeit: 45 – 60 Minuten

Sprachen: Deutsch oder Englisch

Macher: Rudy Games