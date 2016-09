Tierisch lustig: Zoomania fürs Heimkino

Schon jetzt gilt Zoomania als einer der vier erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Das liegt zum einen an der turbulenten Story und ihren eigenwilligen Charakteren, zum anderen an der Fülle von versteckten Anspielungen auf Popkultur-Phänomene. Vor allem letzteres sorgt dafür, dass auch Erwachsene den Familienfilm gern mit anschauen.

Der altersübergreifende Humor, der schon im Kino Familien vereint hat, lässt sich nun auch gemeinsam auf der Couch genießen. Zoomania ist seit dem 14. Juli 2016 auf DVD, Blu-ray und auf Blu-ray 3D zu haben.

Ein Hase als Bulle

Lemminge als Banker, Elefanten als Eisdielenverkäufer? In Zoomania scheint alles möglich. Und das für jeden Bewohner, von der winzigen Spitzmaus bis zum gigantischen Elefant.

Davon ist auch die junge Polizistin Judy Hopps überzeugt als sie nach Zoomania versetzt wird. Die ehrgeizige Häsin muss allerdings schnell feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus großen Tieren durchzubeißen.

Eben noch dazu verdonnert Knöllchen zu schreiben, erhält die aufgeweckte Hasendame vom Polizeichef einen ehrfurchteinflößend großen Auftrag: Judy Hopps soll eine Verschwörung aufdecken, die ganz Zoomania in Atem hält.

Der Fall erweist sich bald als eine Nummer größer als gedacht, doch Hopps ist fest entschlossen, allen zu zeigen, was sie drauf hat – auch wenn sie dafür mit dem großmäuligen Trickbetrüger Nick Wilde zusammenarbeiten muss.

Nick ist im wahrsten Wortsinn ein ziemlich ausgefuchstes Kerlchen.

Prominente Macher und Stimmen

Die Protagonistin mag eine junge Häsin sein, doch die Macher von Zoomania sind alte Hasen im Filmgeschäft: die Regisseure Byron Howard (RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT, BOLT – EIN HUND FÜR ALLE FÄLLE) und Rich Moore (RALPH REICHTS, „Die Simpsons“) erzählen eine aufregende Geschichte vor unglaublicher Kulisse und lassen die Tiere für sich sprechen.

Für den unverwechselbaren Sound sorgte der Oscar-Preisträger Michael Giacchino, der den Soundtrack mitsamt dem Song „Try Everything“ von Shakira umsetzte.

Ebenfalls ein Hörgenuss: die prominenten Synchronsprecher. Schauspielerin Josefine Preuß leiht Energiebündel Judy Hopps ihre Stimme, während der für seine Langsamkeit bekannte Comedian Rüdiger Hoffmann passenderweise das Faultier Flash spricht.

Als freizügiger und freigeistiger Geselle ist Frederick Lau als Nudisten-Yak Yax zu hören. Die pöbelnden Nachbarn von Judy Hopps werden von Cartoonist Ralph Ruthe und YouTube-Star Davis Schulz als Oryx Radaumacher und Kudu Radaumacher akustisch verkörpert.

Fazit

Zoomania bietet turbulente Action, flotte Sprüche, schrille Figuren und ein Gag-Dauerfeuerwerk. Erfrischend originell sowie lustig ohne Altersgrenze nach oben oder unten – ideal also fürs Familien-Heimkino.

Was sind Easter Eggs?

„Easter Eggs“, Ostereier – so nennt man versteckte Inhalte und Anspielungen, sei es in Filmen oder Videospielen. Zoomania ist reich an solchen „Ostereiern“. Einige davon verraten wir hier:

In der Verfolgungsszene in Nageria sieht man im Hintergrund ein Café mit dem Namen LUCKY CAT CAFE. Fans von BAYMAX –RIESIGES ROBOWABOHU wird auffallen, dass das Café von Hiros Tante Cass den gleichen Namen trug.

Wer ganz genau hinschaut, sieht zwei kleine schlittschuhlaufende Elefantenmädchen in Tundratown, die wie Anna und Elsa aus DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN gekleidet sind.

Aber auch Filme und Serien außerhalb der Disney-Welt werden gehuldigt, von NUR 48 STUNDEN bis „Breaking Bad“. Allen voran DER PATE. Gleich mehrere Referenzen gibt es zum Kultfilm: Die Gestik und Mimik von Mr. Big gleicht der von Marlon Brando, die Szene spielt am Hochzeitstag von Mr. Bigs Tochter. Und in der deutschen Fassung gibt es sogar eine hörbare Referenz: Die deutsche Synchronstimme von Mr. Big ist Christian Brückner, der bereits den jungen Vito Corleone in DER PATE II sprach.

Eine Figur darf in einem Disney-Film nicht fehlen: Micky Maus! Das wohl bekannteste Ohrenpaar der Filmgeschichte ist mehr als einmal zu sehen – Zum Beispiel in den Flecken auf Officer Clawhausers Wange.

Wo sich die anderen Micky Mäuse und Referenzen verstecken? Dies findet das geschulte Auge ab dem 14. Juli 2016 heraus, wenn ZOOMANIA endlich auf DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray inklusive fünf exklusiver Charakter-Karten erscheint.

Features des 3D+2D Supersets

Die von uns getestete Version mit Blu-ray 2D und 3D bietet folgende technische Daten:

Lauflänge: 108 Minuten

Sprachversionen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Untertitel: Deutsch, Italienisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

• Recherchen: Ein tierisches Abenteuer

• Runder Tisch: Zoologie

• Scoremania

• Forensische Akten

• Unentdeckte Bewohner

• Musikvideo von Shakira „Try Everything“

• Ursprünge einer tierisch spannenden Geschichte

• Zusätzliche Szenen

Fotos: Disney