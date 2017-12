Verlosung: DVD-Boxen „Die Schneekönigin“

Das gleichnamige weltbekannte Märchen von Hans Christian Andersen stand Pate für die Animationsfilm-Trilogie „Die Schneekönigin.“

Trolle, Piraten, Eiskrieger, Windgeister und ein freundliches Wiesel – die Trickfilm-Welt ist von eigentümlichen Wesen bevölkert. Regisseur Aleksej Tsitsilin erzählt in seinen drei Animationsfilmen eine eigenwillige Adaption des klassischen Märchenstoffes, die Jung und Alt weihnachtlich verzaubert.

Die Schneekönigin – Eiskalt verzaubert

Gerda will ihren Bruder aus dem Bann der bösen Schneekönigin befreien.

Am Ende hat sie nicht nur ihren Bruder, sondern auch neue Freunde gefunden. So findet sie Zuflucht bei den Trollen, denn auch sie wurden Opfer der Schneekönigin.

Auch ein Piratenmädchen mit einem fliegenden Schiff steht ihr bei ….

Die Schneekönigin 2 – Eiskalt Entführt

Nachdem Gerda mit Orms Hilfe die böse Schneekönigin besiegen konnte, hat der Troll geschworen, nie mehr zu lügen.

Doch die Welt ist nicht fair zu Orm. Niemand bewundert ihn und das Geld wird immer knapper. So nehmen die Dinge ihren Lauf und Chaos ist vorprogrammiert …

Die Schneekönigin 3 – Feuer und Eis

Gerda möchte mit Hilfe eines Wunsch-Steins ihre Eltern zurückzaubern. Die sind im Reich der Schneekönigin gefangen sind.

Doch bei ihrem Rettungsversuch löst das mutige Mädchen unfreiwillig eine Katastrophe aus, die die Welt der Trolle mit Feuer und Eis zu zerstören droht.

Mit ihrem Bruder Kai und ihren Freunden macht sie sich auf, das Troll-Reich zu retten.

Aller guten Geschichten sind Drei

Die spannenden Abenteuergeschichten eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.

Die Box DIE SCHNEEKÖNIGIN 1 -3 ist ab 24.11.2017 erhältlich.

Weihnachtliche, familienfreundliche Heimkino-Unterhaltung im Dreierpack!

Infos

Titel: DIE SCHNEEKÖNIGIN 1 – 3: Schneeflocken Edition

FSK: Ab 6 Jahren

Verleih: Ascot Elite

Medium: DVD / Blu-ray

Bonus-Material: Making Of, Musik-Clips …

Verlosung

Wir verlosen:

2x je ein Exemplar von „DIE SCHNEEKÖNIGIN 1 – 3: Schneeflocken Edition“

Die Gewinnspiel-Frage ist leicht zu beantworten, wenn man unseren Text oben gelesen hat:

Wie heißt Gerdas Bruder?

a) Markus

b) Kai

c) Gerd

d) Simon

Teilnahme-Regeln

Der Wettbewerb beginnt am 3.12.2017 und endet am 11.12.2017

Mitspielen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und über eine reale Adresse in Deutschland verfügt.

Um den Preis im Rahmen der Verlosung gewinnen zu können, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten und die Antwort per E-Mail an die E-Mail Adresse verlosung [at] games4family.de („at“ bitte mit dem Symbol @ ersetzen) senden. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.