Verlosung: Käpt´n Sharky-Fanpakete

Aus Büchern und Hörbüchern bekannt ist der kleine Pirat Käpt´n Sharky. Nun entert er auch die große Leinwand.

Dass auch aus Deutschland Animationsfilme auf Weltklasse-Niveau kommen können, wurde bereits mehrfach bewiesen. Das familienfreundliche Piraten-Abenteuer „Käpt´n Sharky“ kann sich ebenfalls sehen lassen.

Der Titelheld ist in Kinderzimmern längst bekannt. Käpt´n Sharky ist der Schrecken der sieben Weltmeere – zumindest in Ausbildung. Reifere Seefahrer nehmen den kleinen Käpt’n allerdings nicht immer ernst.

Vor allem der Alte Bill und seine Crew haben es auf den kleinen Piraten abgesehen. Zum Glück kann Sharky auf seine Crew zählen – den Matrosen Ratte, den Affen Fips und den Papagei Coco.

Auf der Flucht vor seinen Widersachern landen zwei blinde Passagiere auf Sharkys Boot. Während der zehnjährige Michi Schutz sucht, weil er aufgrund eines Missverständnisses für einen Straßendieb gehalten wird, versteckt sich Admiralstochter Bonnie an Bord, weil sie nicht aufs Internat will.

Der kleine Pirat ist zunächst alles andere als angetan von den ungebetenen Gästen. Doch für seine Mission fehlt Sharky noch der Kompass, den Bonnie im Gepäck hat. Kann sich aus diesem bunten Haufen ein Team entwickeln?

Mit den Stimmen von Anton Petzold (Käpt’n Sharky), Axel Prahl (der Alte Bill) und Jule Hermann (Bonnie). Regisseur Hubert Weiland hat sein Talent für unterhaltsame Animationsfilme schon mehrmals erfolgreich unter Beweis gestellt – mit „Ritter Rost“, „Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn“ und „Der kleine Drache Kokosnuss“. Ebenfalls im Registuhl: JanStoltz.

Verlosung

Wir verlosen:

3x 2 Kino-Karten & Käpt´n Sharky-Poster

Die Gewinnspiel-Frage ist leicht zu beantworten, wenn man unseren Text oben gelesen hat:

Welche dieser Figuren taucht NICHT im Kino-Abenteuer Käpt´n Sharky auf?

a) Matrose Ratte

b) Affe Fips

c) Captain Jack Sparrow

d) Papagei Coco

Teilnahme-Regeln

Der Wettbewerb beginnt am 16.8.2018 und endet am 23.8.2018.

Mitspielen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und über eine reale Adresse in Deutschland verfügt.

Um den Preis im Rahmen der Verlosung gewinnen zu können, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten und die richtige Antwort per E-Mail an die E-Mail Adresse verlosung [at] games4family.de („at“ bitte mit dem Symbol @ ersetzen) senden. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Einwilligungserklärung / Datenschutz

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse und der Inhalt der E-Mail an die Betreiber von games4family.de übersandt und dort zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels temporär gespeichert wird. Nach dem Gewinnspiel werden Ihre Daten gelöscht.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die Veranstalter des Events zur Abwicklung des Gewinnspiels.