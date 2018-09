Verlosung: Star Wars Solo Fanpakete

Als Disney verkündete, mit „SOLO – A STAR WARS STORY“ ein Spin-off über eine der meistverehrten Kultfiguren aus dem an Kultfiguren reichen Star Wars-Universum zu drehen, waren die Reaktionen noch durchaus gemischt …

Nicht jeder war voller Vorfreude. Hardcore-Fans der Original-Trilogie zweifelten beispielsweise daran, ob Alden Ehrenreich die richtige Wahl war, um in die Fußstapfen von Harrison Ford zu treten.

Spätestens der Kinobesuch überzeugte dann aber auch die skeptischsten Zuschauer: „SOLO – A STAR WARS STORY“ erzählt die jungen Jahre des Han Solo glaubwürdig. Frisch und doch gleichzeitig mit allem gebührenden Respekt vor der modernen Legende, die George Lucas 1977 mit dem ersten Krieg der Sterne-Film erschuf.

Nach „Rogue One: A Star Wars Story“ ist „Solo“ der zweite Film, der Nebenstränge des Science Fiction-Märchens groß raus bringt.

Im Fokus steht der Beginn der einzigartigen Freundschaft zwischen dem wohl coolsten Piloten der Galaxis und seinem großen, haarigen Freund und Co-Piloten Chewbacca (Joonas Suotamo).

Wir stellen fest: Den Hang zu draufgängerischen Abenteuern hatte Han Solo bereits in jungen Jahren. In der Unterwelt lernt er Chewbacca kennen und den ebenfalls aus der Original-Trilogie bekannten Glücksspieler Lando Calrissian (Donald Glover).

Zum Cast zählen: Alden Ehrenreich („Hail Caesar!“), Woody Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Emilia Clarke („Game of Thrones“), Donald Glover („Spider-Man: Homecoming“), Thandie Newton („Gringo“), Phoebe Waller-Bridge („Fleabag“) und Paul Bettany („Avengers: Infinity War“).

Angelegt im Genre Heist-Movie erzählt der Film von der Planung eines spektakulären Coups. „SOLO“ sorgt dabei mit Kultfiguren, Humor und Action für bestes Popcorn-Kino. Und seit kurzem auch im Heimkino.



Verlosung

Wir verlosen:

2 Fanpakete mit jeweils:

1 x DVD oder Blu-ray

1 x Film-Plakat

1 x Gummiarmband

Diesmal gibt es keine Quizfrage, sondern Kreativität ist gefragt:

„Wenn ich wie Chewie 190 Jahre alt werden könnte, würde ich…“

Wie geht dieser Satz für euch weiter? Schreibt uns eine E-Mail und erzählt in ein bis zwei Sätzen, was Ihr machen würdet, wenn ihr ein derart stolzes Alter erreichen könntet.

Mit etwas Glück könnt ihr eines der beiden wahrhaft intergalaktischen Star Wars-Fanpakete gewinnen.“

Schreibt bitte dazu, ob Ihr eine Blu-ray oder eine DVD bevorzugt!

Teilnahme-Regeln

Der Wettbewerb beginnt am 28.9.2018 und endet am 1.10.2018.

Mitspielen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und über eine reale Adresse in Deutschland verfügt.

Um den Preis im Rahmen der Verlosung gewinnen zu können, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten und die richtige Antwort per E-Mail an die E-Mail Adresse verlosung [at] games4family.de („at“ bitte mit dem Symbol @ ersetzen) senden. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Einwilligungserklärung / Datenschutz

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse und der Inhalt der E-Mail an die Betreiber von games4family.de übersandt und dort zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels temporär gespeichert wird. Nach dem Gewinnspiel werden Ihre Daten gelöscht.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die Veranstalter des Events zur Abwicklung des Gewinnspiels.