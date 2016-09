Verlosung: Was ist Was DVD-Boxen

Der Tessloff Verlag war der erste, der Sachbücher für Kinder veröffentlichte. Das Kultobjekt aus dem Verlag ist und bleibt die 1961 entwickelte Was ist Was-Reihe. Diese kann man mittlerweile nicht nur lesen, sondern auch in filmischer Form genießen.

Das Moderatorentrio Theo, Tess und Quentin führt durch die filmische Wissensvermittlung. Jeweils vier DVDs zu einem Thema sind in einer Was ist Was-DVD Box versammelt.

Der Natur auf der Spur, technische Begebenheiten unter der Lupe, die Tierwelt erforschen, Zeitreisen in die Vergangenheit unternehmen – Theo, Tess und Quentin kommen viel rum und erklären Zuschauern spielerisch Zusammenhänge.

Das wissbegierige Fragezeichen, das mutige Ausrufezeichen und der quirlige Punkt führen auf unterhaltsame und spannende Weise durch die Episoden.

Jede DVD ist in deutscher und englischer Sprache abspielbar.

4 DVDs in einer Box über „Technik“

Die DVD Box „Technik“ vermittelt Wissen über Autos, Feuerwehr, Eisenbahnen und Polizei.

Beantwortet wird unter anderem: Welche technischen Geräte stehen der Feuerwehr zu Verfügung? Wie treibt der Elektromotor die Räder der Lokomotive an? Was bedeutet „just in time“ beim Autobau? Und was passiert in einer Polizei-Leitstelle?

4 DVDs in einer Box über „Natur“

Dinos, die Erde, Wetter und Vulkane sind die Themen der DVD-Sammlung „Natur“.

Dinosaurier waren über einen Zeitraum von über 170 Millionen Jahre die dominierenden Bewohner der Kontinente. Die ständige Bewegung der Erdplatten lassen Vulkanausbrüche entstehen, die durch die Beobachtung per Satelliten im Weltall vorhersehbarer geworden sind.

Spezielle Satelliten geben Auskunft über das Wetter von morgen…

Ebenfalls erhältlich: Die DVD-Boxen Tiere, Geschichte und Natur, Teil 2 (Körper und Gehirn/Ernährung/Bauernhof).

Verlosung

Wir verlosen:

Ein Doppel-Set mit der DVD-Box „Technik“ und der DVD-Box „Natur“

Die Gewinnspiel-Frage ist leicht zu beantworten, wenn man unseren Text oben gelesen hat:

Welches dieser Themen wird in der DVD-Box „Technik“ nicht behandelt?

a) Feuerwehr

b) Polizei

c) Eisenbahnen

d) Raumschiffe

Teilnahme-Regeln

Der Wettbewerb beginnt am 23.7.2016 und endet am 13.8.2016

Mitspielen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet hat und über eine reale Adresse in Deutschland verfügt.

Um den Preis im Rahmen der Verlosung gewinnen zu können, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten und die Antwort per E-Mail an die E-Mail Adresse verlosung [at] games4family.de („at“ bitte mit dem Symbol @ ersetzen) senden. Unter den Einsendungen werden die Gewinner per Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Verlag: Tessloff

Vertrieb: Universum Kids